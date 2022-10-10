Edinilen bilgiye göre, Kadirli-Kozan karayolu Pekmezci Mahallesi yakınlarında 01 BU 364 plakalı Adana Büyükşehir Belediyesi otobüsünün şoförü, yoldaki porsuğa çarpmamak isterken karşı yönden gelen Şeyda Eyvaz (27) yönetimindeki 01 LN 311 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobilin sürücüsü ile otobüste yolcu olarak bulunan Ali Küçükeroğlu (88) ve Şerife Talu (65) yaralandı.

Kaynak: İHA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Belediye otobüsü porsuğa çarpmamak için otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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