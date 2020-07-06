Belediye otobüsü refüje çıktı - Son Dakika

Belediye otobüsü refüje çıktı Beylikdüzü Haramidere-Avcılar seferini yapan körüklü belediye otobüsü E5 yanyolda refüje çıkarak kaza yaptı.
Belediye otobüsü refüje çıktı
İSTANBUL - Beylikdüzü Haramidere- Avcılar seferini yapan körüklü belediye otobüsü E5 yanyolda refüje çıkarak kaza yaptı. Kazada bazı yolcular yaralandı. Yaralı yolculara 112 ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
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6.07.2020 19:59:59. #1.13#
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