Son Dakika Haberleri: Belediye otobüsü tıra çarptı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Belediye otobüsü tıra çarptı: 1 yaralı

1 saat önce

Gaziantep'te, belediye otobüsü seyir halindeki tıra arkadan çarptı.

Belediye otobüsü tıra çarptı: 1 yaralı, System.String[]
Gaziantep'te, belediye otobüsü seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle, otobüste sıkışan şoför Mesut Yıldırım, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, öğle saatlerinde Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut Yıldırım idaresindeki 27 ABC 188 plakalı belediye otobüsü, seyir halindeki Mustafa Özkan hakimiyetindeki 27 ABN 793 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle şoför Mesut Yıldırım, otobüste sıkıştı. Sıkışan şoför, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılarak, ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı şoförün, hastanede tedavisi sürüyor. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:06 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, TIR'a çarptı! 2 ölü, 3 yaralı Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 41 yaralı Gaziantep'te eski adliye binası sanat merkezi yapıldı İstanbul'da nefes kesen kovalamaca! Kıskıvrak yakalandılar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 18:13:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye otobüsü tıra çarptı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]