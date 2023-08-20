Belediye otobüsünde çarşaflı kadına iğrenç saldırı: Burası Türkiye, peçeni al git - Son Dakika

Belediye otobüsünde çarşaflı kadına iğrenç saldırı: Burası Türkiye, peçeni al git

Son Güncelleme: 20.08.2023 12:32

Kocaeli'de toplu taşımada yolculuk eden bir kadının çarşaf giymesinden rahatsız olan kadın yolculardan biri ''Burası Türkiye! Peçeni al da git'' diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine devreye giren diğer yolcular, çarşaflı kadına nefret kusan yolcuya haddini bildirdi.

Kocaeli'de seyir halindeki otobüste bir kadın, tesettürlü yolcuyu, "Burada böyle yaşanmıyor. Peçeni al git" diyerek rahatsız etti. Çirkin olaya kayıtsız kalmayan diğer yolcular ise "Başı kapalıysa kapalı, peçesi varsa var. Terbiyesizlik yapma", "Kim peçesini alıp gidecek? Burası Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti'nde istediğimiz gibi yaşarız. Anladın mı?" sözleriyle tepki gösterdi.

"BURADA BÖYLE YAŞANMIYOR"

Dün Umuttepe'ye seyir halinde olan bir otobüste meydana gelen olayda ismi öğrenilemeyen bir kadın, önünde oturan tesettürlü yolcuya sözlü tacizde bulundu. "Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada böyle yaşanmıyor. Peçeni al git" diyerek tesettürlü yolcuyu rahatsız eden kadına, diğer yolcular da tepki gösterdi.

"SESİNİ KES OTUR"

Bir yolcu, "Abla terbiyesizlik yapma. Polis çağırttırma bize burada. Sesini kes otur. Başı kapalıysa kapalı, peçesi varsa var. Terbiyesizlik yapma. 12 yıl askerlik yaptım ben bu ülkede. Sen ne yaptın? Benim de annemin başı kapalı. Ne anlatıyorsun" dedi.

"GİDİN YUNANİSTAN'DA YAŞAYIN"

O anları kayda alan bir kadın yolcunun da, "Kim peçesini alıp gidecek? Burası Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti'nde istediğimiz gibi yaşarız. Anladın mı? Aldın mı cevabını? Elhamdülillah. Gidin Yunanistan'da yaşayın eğer memnun değilsen" ifadelerini kullandı.

Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Belediye otobüsünde çarşaflı kadına iğrenç saldırı: Burası Türkiye, peçeni al git - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belediye otobüsünde çarşaflı kadına iğrenç saldırı: Burası Türkiye, peçeni al git - Son Dakika
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