Belediye otobüsünde 'koronavirüs' paniği - Son Dakika

Belediye otobüsünde 'koronavirüs' paniği

07.11.2020 11:44
Belediye otobüsünde 'koronavirüs' paniği, System.String[]

ANKARA'da belediye otobüsünde sağlık çalışanı kadının telefonda konuştuğu kişiye Covid-19 testinin pozitif çıktığını söylemesi paniğe neden oldu.

ANKARA'da belediye otobüsünde sağlık çalışanı kadının telefonda konuştuğu kişiye Covid-19 testinin pozitif çıktığını söylemesi paniğe neden oldu. Yolcular, otobüsten inmesini istedikleri kadın ile tartıştı. Cep telefonuna yansıyan olayı değerlendiren Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, böyle bir durumda otobüsteki tüm yolcuların risk altında olduğunu söyledi.

Olay, Sincan hattında çalışan belediye otobüsünde meydana geldi. Otobüste bulunan kadın, telefonda konuştuğu kişiye Covid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi. Diğer yolcular bunu duyunca panik ve gerginlik yaşandı. Yolcular, kadının otobüsten inmesini istedi. Sağlıkçı olduğunu söyleyen kadın ise buna karşı çıkarak, yolculara tepki gösterdi. Yolcular ile kadın arasındaki tartışma cep telefonu ile görüntülendi. Test sonucunu yeni öğrendiğini ve yanındaki koltuğun boş olduğunu, gelenlere de 'oturmayın' dediğini söyleyen kadın, "Ben zaten sağlıkçıyım, hastanedeyim akşama kadar, insanlarla uğraşıyorum, 'yanıma oturmayın' diyorum insanlara" dedi ve rahatsız olanlara inmelerini söyledi. Bir yolcu ise "Siz ineceksiniz, burada 30 kişi var, biz neden iniyoruz? 'Yanıma oturmayın' diye bir şey mi var, arkanda insan oturuyor" diyerek tepki gösterdi. Yolculardan bazıları ise polis çağrılmasını istedi. Bu sırada şoför araya girerek, kadın ve yolcuları yatıştırdıktan sonra yola devam etti. 'HANIMEFENDİNİN OTOBÜSTEN İNMESİ GEREKİYOR'Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, cep telefonuna yansıyan görüntüleri izleyerek DHA'ya değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. İlhan, hastalıktan korunmada ihtiyaç olan en önemli şeyin sakinlik ve önlemlere uymak olduğunu söyledi. Herkesin her an yakınındaki kişilerin Covid-19 pozitif olduğunu düşünerek önlem alması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. İlhan, "Baktığımızda otobüs içinde herkes maskesini takıyor. 3 ayrı grubun da yapması gereken şey birbirinden farklı. Koronavirüs olduğunu öğrenen hanımefendinin maskesi yüzünde, yanı boş; ama çevresinin de biraz boş olması gerekiyor. Otobüs şoförü arkadaşın ise hanımefendiyi olabildiğince uygun bir yerde inmeye davet etmesi gerekiyor, hanımefendinin de bunu yapması gerekiyor. Çevredeki vatandaşların da panik olmadan o hanımefendinin çevresinden daha ötede durması gerekiyor" dedi.'OTOBÜSTEKİ HERKES İÇİN RİSK VAR'

Prof. Dr. İlhan, böyle bir durumda araçtaki tüm yolcuların risk altında olduğuna vurgu yaparak, "Bu otobüsteki herkes için elbette ki koronavirüs riski söz konusu. Hasta olan kişilere karşı da ötekileştirici, damgalayıcı davranmamak gerekiyor, bu çok önemli bir şey. Hepimiz koronavirüs hastası olabiliriz. Şüpheli temas varsa 7 gün kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Otobüsten çıktıktan sonra mümkünse maskeyi çıkarmak gerekiyor. Vatandaşlarımız kendi semptomlarını izlemeli, şüphe ettikleri bir durum varsa o zaman bir hekime başvurabilirler. Nazikçe inmeye davet etmek gerekiyor; ama inmezse iş adli mercilere yansıyacak, polis gelecek; ama ben vatandaşlarımızın böyle yapmaması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Belediye otobüsünde 'koronavirüs' paniği - Son Dakika


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