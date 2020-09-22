Belediye otobüsünde maske takma tartışmasında bir kişi yaralandı - BURSA - Son Dakika

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde belediye otobüsünde maske takma sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada şoför yolcuyu bıçakladı.
17-D Heykel-Terminal arasında yolcu taşıyan belediye otobüsünde, şoför İzzet Ç. ve yolcu Savaş B. arasında maske takma sebebiyle kavga çıktı.
Kavgada İzzet Ç, yolcu Savaş B'yi bıçakladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Savaş B'yi hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri de İzzet Ç'yi gözaltına alırken otobüsteki yolcular tahliye edildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 13:15 - Kaynak: AA
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