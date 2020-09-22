Belediye otobüsünde maske takma tartışmasında bir kişi yaralandı - Tartışma Anı Güvenlik Kamerası -... - Son Dakika

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde belediye otobüsünde maske takma sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada şoför, yolcuyu bıçakladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 17/D numaralı Demirtaş-Heykel hattında sefer yapan 16 JJK 91 plakalı otobüsün sürücüsü İzzet Ç. (42), yolcu almak için İstanbul Caddesi'ndeki bir durakta durdu.

Otobüse binmek isteyen Savaş B'nin (30) maskesiz olduğunu fark eden sürücü, kapıyı açmadı.

Israrlı uyarıları sonucu bu kişinin maskesini taktığını gören sürücü, kapıyı açtıktan sonra yolcular araca bindi.

Araca biner binmez hakaret etmeye başlayan Savaş B, sürücüye tokat attı. İzzet Ç, telefonla polisi arayıp otobüsteki kişileri tahliye etti.

Savaş B'nin elindeki "kelebek" tabir edilen bıçağı gören İzzet Ç, yerinden ayrılmadan, çantasından çıkardığı çakı ile kendini savunmak istedi. Yaşanan arbedede yolcu Savaş B, göğsünden ve kolundan yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Polis tarafından gözaltına alınan İzzet Ç. hakkında, Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği AŞ (BURULAŞ) tarafından idari soruşturma başlatıldı.

Olay, aracın içindeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.