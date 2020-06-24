Belediye otobüsünde sıkışan kedi, şoförün 10 saatlik uğraşı sonrasında kurtarıldı - Son Dakika

Belediye otobüsünde sıkışan kedi, şoförün 10 saatlik uğraşı sonrasında kurtarıldı

Otobüs şoförü, kediyi önce sıkıştığı yerden çıkardı sonra sahiplendi

İSTANBUL - İstanbul'da bir halk otobüsü şoförü Ferit Karasu, aracın ön sağ lastik ile mazot deposu arasına sıkışan kediyi yaklaşık 10 saat süren uğraşlar sonunda kurtardı. Karasu, uzun çabalar sonunda kurtardığı kediyi sahiplendi.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü sabah 6.40 özel halk otobüsünde yaşandı. Otobüsteki yolcular araç içinden bir kedi miyavlaması duydu. Yolcular durumu otobüs şoför Ferit Karasu'ya söyledi. Bunun üzerine aracı durduran Karasu, ön sağ lastik ile mazot deposu arasına sıkışan kediyi çıkarmaya çalıştı. Başarılı olmayan Karasu ve yolcular itfaiye ve araç servisine haber verdi. Sonuç alamayan şoför, son olarak yetkili servise götürüldü ve burada teknik müdahaleler sonucunda kedi sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaklaşık, 10 saat kediyi sıkıştığı yerden çıkarmak için uğraşan Karasu, sonrasında kediyi sahiplendi ve evinde bakmaya başladı.

Otobüs şöförü Ferit Karasu "Cumartesi sabah 6.40 ilk servisime çıktığımda yolcuları bindirdikten sonra o bir de sınav vardı. Yolcular araçtan kedi sesi geldiğini söylediler. Biz de durduk. Ön sağ lastik ile mazot deposu arasına sıkışmıştı. Yolcularla çıkarmaya uğraştık ama çıkaramadık. İETT'ye bildirdik olayı. İtfaiyeyi aradık itfaiyedeki arkadaş gelip operasyon yapacağız dediler. Küçükköy'de yolcularımızı indirdik. Küçükköy'deki itfaiye istasyonuna gittik oradaki arkadaşlar çıkarmaya çalıştı ama çıkaramadı çünkü sıkıştığı yer teknik bir yerdi. Teknik servisin gelmesi gerektiğini söyledi arkadaşlar. İETT yol yardıma başvurduk. Geldiler kediyi alttan değil de üstten çıkarmak gerektiğini söylediler ama yine olmadı. Aracı servise çektik. Orada kesmesi gereken yerleri kestiler, depoyu boşalttılar. 8-10 saatlik operasyon ile kedimizi çıkarabildik. Kedi şuan mahallemizin maskotu. Kediyi sahiplendim. Bana bu kadar maddi ve manevi işkence çektirmiş bir kediyi ben sahiplenmez miyim? Evimde bakıyorum özel malzemelerini de aldım kedinin büyük hatırası var" dedi.

"Kedimizin ismini de İstanbul Halk Ulaşım kedisi olarak koyduk"

İstanbul Halk Ulaşım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nezir Aslanhan ise, " Cumartesi günü şoför arkadaşımız beni aradı araçtan bir tane kedi sesi geldiğini beyan etti. Biz de araçtaki yolcuları aktarıp önce itfaiye sonra Büyükşehir Belediyesi ilk yardım müdahale ekiplerine aramalarını söyledik. Çıkartılamadıktan sonra yetkili servise gidip videoda görüldüğü gibi çıkardık. Kedimiz akbili olmadığı için kaçak binmek istedi ama yarı yolda yakalandı. Kedimizin ismini de İstanbul Halk Ulaşım kedisi olarak koyduk. Şoför arkadaşımız ve biz kedinin bakımını üstlendik" dedi.