Belediye otobüsünde yılan paniği - Son Dakika
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Belediye otobüsünde yılan paniği

11.05.2022 13:34
Belediye otobüsünde yılan paniği

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde belediye otobüsünün yakınlarında görülen yılan panik oluşturdu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde belediye otobüsünün yakınlarında görülen yılan panik oluşturdu. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Yalı Mahallesinde bulunan millet bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sefere saatini bekleyen bir belediye otobüsünün yakınında bulunan 2 kadın bir anda çığlık atarak kaçmaya başladı. Otobüsün sürücüsü ne olduğunu anlamaya çalışırken otobüse doğru yaklaşan yaklaşık 1 metre boyundaki yılanı fark etti. Sürücü bunun üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekibi, yılanı yakalayabilmek için çalışma başlattı. Çalışmaların ardından itfaiye personeli tarafından yalanan yılan, vatandaşların bulunduğu alandan uzaklaştırılarak yeniden doğal yaşam ortamına bırakıldı.

(Mustafa Uslu - İHA)

Belediye otobüsünde yılan paniği
Belediye otobüsünde yılan paniği
Belediye otobüsünde yılan paniği

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İtfaiye, Kocaeli, Yılan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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