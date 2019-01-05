Belediye Otobüsünde Yumruklar Havada Uçtu... Yolcu Otobüs Şoförünü Böyle Darp Etti

Belediye otobüsünde yumruklar havada uçtu.

Belediye otobüsünde yumruklar havada uçtu... Yolcu otobüs şoförünü böyle darp etti

Otobüs şoförünü dakikalarca yumruklayan şahıs gözaltına alındı



TRABZON - Trabzon'da belediye otobüsüne binen yolcu ile otobüs şoförü arasında çıkan tartışmada yumruklar konuştu. Otobüs şoförünü dakikalarca yumruklayan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Büyükşehir Belediyesi yolcu otobüsünü kullanan şoför Mustafa G., Ortahisar ilçesi Erdoğdu Mahallesi'nde İsmet Paşa İlköğretim Okulu'nun önünde bulunan durakta yolcularını almak üzere durdu. Bu sırada otobüse binen yolcu R.B, Trabzon Kartı'nı cihaza okuttu. Ancak bakiyesinin olmadığı uyarısı üzerine şoföre para vermek istedi. Ancak şoför Mustafa G. para kabul edemediklerini, yolculardan birinin kartını okutması karşılığı yolcuya para vermesini istedi. Bu sırada şoföre tepki gösteren R.B ile şoför arasında tartışma çıkarken, tartışmanın ardından söz konusu yolcu otobüs şoförünü yumruklamaya başladı. Başka bir yolcunun şahsa engel olmasına rağmen sinirlerine hakim olamayan yolcu şoförü darp etmeyi ve yumruklamayı sürdürdü. Şoför Mustafa G. yüzüne aldığı darbeler sonrasında yaralanırken, diğer yolcuların da araya girmesi ile saldırgan şahıs otobüsten aşağıya indirildi. Bölgeye kısa sürede gelen polis ekipleri söz konusu şahsı gözaltına alırken, her iki şahsın birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Şoför Mustafa G.'nin sağlık kontrolünde burnunun kırıldığı belirlendi.

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