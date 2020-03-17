Belediye otobüsüne arkadan çarpan sürücü yaralandı - Son Dakika
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Belediye otobüsüne arkadan çarpan sürücü yaralandı

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, belediye otobüsüne arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Belediye otobüsüne arkadan çarpan sürücü yaralandı, System.String[]

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, belediye otobüsüne arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.


Kaza, Muğla'nın Menteşe İlçesi Uğur Mumcu Bulvarı Teyyare Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 48 EE 024 plakalı araç Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüse arkadan çarptı. Kaza sonrası otobüsteki yolcular büyük panik yaşadı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkesi'ne bildirilmesinin ardından polis ve ambulans ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, otobüsteki yolcular başka bir otobüse aktarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Menteşe, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:06 Kaynak: İHA
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