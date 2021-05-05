Belediye otobüsüne binen hırsız HES koduyla yakalandı - Son Dakika

Başakşehir'de bir şüpheli, alışveriş merkezleri önünde sahiplerinin kapılarını kilitlemediği araçlardan cep telefonu çaldı. Özellikle Kayaşehir bölgesinde bulunan AVM önlerinden hırsızlık yapan şüpheli, 19 Nisan Pazartesi günü, yine bir AVM önüne gelerek beklemeye başladı. Otomobiliyle gelen bir kişi de aracını, kapısını kilitlemeden park etti.

HIRSIZIN OLAY YERİNE BELEDİYE OTOBÜSÜYLE GELDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Sürücünün uzaklaşmasının ardından şüpheli, otomobildeki cep telefonunu alıp, yoldan geçen dolmuşa binerek, kaçtı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Kayaşehir Polis Merkezi Suç Araştırma ve Soruşturma Amirliği ekipleri, onlarca kamera görüntüsünü incelemeye aldı. Polis güvenlik kamera görüntülerinden eşgalini belirlediği şüphelinin olay yerine belediye otobüsüyle geldiğini tespit etti. İndiği durak ile bindiği otobüs de belirlendi.

HES KODU ÜZERİNDEN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKARILDI

Saptanan zaman aralığında otobüse binen yolcuların İstanbulkart ve HES kodlarını inceleyen ekipler, şüphelinin İstanbulkart ile eşleştirdiği Hayat Eve Sığar (HES) kodu üzerinden kimliğini ortaya çıkardı. M.P. (40) olduğu belirlenen şüpheli evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan M.P. sorgulanmak üzere Kayaşehir Polis Merkezi'ne götürüldü. Şüphelinin kendisine polis süsü verdiği yönünde suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından sevk adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan şüphelinin gerçekleştirdiği 3 hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere göre, AVM önlerine gelen şüpheli, etrafı gözetliyor. Sahiplerinin kapısını kilitlemedikleri araçlardan hırsızlık yapıyor. Bir görüntüde ise kamyonetinden eşya indiren sürücünün dalgınlığından faydalanıp, hırsızlık yapıyor.