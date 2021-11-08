Belediye otobüsünü çalan sanığa 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Maltepe'de, park halindeki belediye otobüsünü çalan sanık Ali Volkan Çamur hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesindeki 3. duruşmaya tutuksuz sanık Ali Volkan Çamur katılmazken, söz alan müşteki avukatı Dilan Şen Doğan, hırsızlık nedeniyle oluşan zararlarının giderilmediğini, taraflar arası uzlaşmanın da sağlanamadığı kaydetti.

Duruşmada daha sonra, Cumhuriyet Savcısı Oktay Korkut, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, olay tarihinde İETT adına çalışan özel halk otobüsünün şoförü Cuma Ali Kaya'nın Maltepe peronlarına park ettiği, geri geldiğinde otobüsün orada olmadığı, yapılan araştırma sonucu sanık Ali Volkan Çınar otobüsün hava valfini açarak otobüse girdiği ve içeride bulunan anahtarı alarak aracı çaldığı kaydedildi.

Sanığın, otobüsü çaldıktan sonra aracı Beyoğlu Tünel mevkiinde bulunan araç park cebine bıraktığı anlatılan mütalaada, sanığın savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul ettiği, "acil işi olması" nedeniyle aracı bulunduğu yerden aldığını söylediği hatırlatıldı.

Mütalaada, sanığın söz konusu otobüsü çalarak bir süre sonra bahsi geçen yere bıraktığı, otobüsün kamu hizmetine tahsis edilen eşya niteliğinde olduğu, kullanım süresinde tüketilen yakıttan dolayı, TCK 146 "kullanım hırsızlığı" maddesindeki yarı oranında indirimi gözeten maddenin kullanılmasına yer olmadığı belirtildi.

Mütalaada, bu kapsamda sanığın üzerine atılı "gece vakti haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçunu işlediği gerekçesiyle 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis ceza ile cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, sanık vekilin savunma yapmak için istediği ek süreyi talebini kabul ederek, duruşmayı erteledi.