Son Dakika Haberleri: Belediye Otobüsünün Çarptığı Elektrikli Bisikletli Öldü

Belediye Otobüsünün Çarptığı Elektrikli Bisikletli Öldü

1 saat önce

Adıyaman'da, belediye otobüsünün çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Belediye Otobüsünün Çarptığı Elektrikli Bisikletli Öldü, System.String[]
Adıyaman'da, belediye otobüsünün çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Zeynal Abidin Ö. idaresindeki 02 FA 208 plakalı belediye otobüsü, Malazgirt Mahallesi Şeker Caddesi kavşağında, Hasan Bakır'ın (47) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Kazada ağır yaralanan Bakır, kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:40 Kaynak: AA

Malazgirt, Hasan Bakır, Adıyaman, Güncel
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