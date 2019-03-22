Belediye Otobüsünün Çarptığı Elektrikli Bisikletli Öldü
1 saat önce
Adıyaman'da, belediye otobüsünün çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Adıyaman
'da, belediye otobüsünün çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Zeynal Abidin Ö. idaresindeki 02 FA 208 plakalı belediye otobüsü, Malazgirt
Mahallesi Şeker Caddesi kavşağında, Hasan Bakır
'ın (47) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
Kazada ağır yaralanan Bakır, kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:40 Kaynak: AA
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