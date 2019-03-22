Belediye Otobüsüyle Çarpışan Bisikletin Sürücüsü Öldü

Adıyaman'da belediye otobüsü ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü öldü.

Adıyaman'da belediye otobüsü ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü öldü.



Kaza, önceki gün Malazgirt Mahallesi çevreyolu üzerinde meydana geldi. Zeynal Abidin Ö. yönetimindeki 02 FA plakalı belediye otobüsü ile Hasan Bakır'ın (47) kullandığı elektrikli bisiklet Şeker Caddesi kavşağını geçtikten sonra çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hasan Bakır yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

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