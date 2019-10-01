Belediye otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

BURSA - Bursa'da belediye otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İçinde yolcu bulunan özel halk otobüsüyle çarpışan otomobil daha sonra bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Kazada otomobil hurdaya dönerken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılara müdahale 112 ekipleri tarafından yapılırken, kazadan sonra ortalığın savaş alanına döndüğü görüldü. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.