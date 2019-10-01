Son Dakika Haberleri: Belediye otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Belediye otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

1 saat önce

Belediye otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralıBURSA - Bursa'da belediye otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Belediye otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

BURSA - Bursa'da belediye otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İçinde yolcu bulunan özel halk otobüsüyle çarpışan otomobil daha sonra bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Kazada otomobil hurdaya dönerken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılara müdahale 112 ekipleri tarafından yapılırken, kazadan sonra ortalığın savaş alanına döndüğü görüldü. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Belediye otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:33 Kaynak: İHA
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