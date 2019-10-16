Belediye öz kaynaklarıyla Kuşadası sokaklarını yeniliyor

Kuşadası Belediyesi, kendi öz kaynaklarını değerlendirerek ilçe genelindeki sokak ve caddelerini yeniliyor.



Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda Kuşadası Belediyesi Asfalt ve Parke Şantiyesi'nde üretilen malzemeler kullanılıyor. Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatı ile bakımsız hiçbir cadde ve sokağın bırakılmayacağı Kuşadası'nda Sanayi Sitesi sokakları dahil olmak üzere birçok mahallede çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.



15 günde 9200 metrekare parke



Son 15 gün içerisinde Karaova Mahallesi'nde 8 bin 700 metrekare, Sanayi Sitesi 15. Sokak'ta 350 metrekare, Türkmen Mahallesi'nde ise 150 metrekare kilit parke taşı döşemesi yapıldı. Toplam 9 bin 200 metrekarelik kilit parke döşemesinin sarf malzemesinin tamamı Kuşadası Belediyesi Asfalt ve Parke Taşı Şantiyesi'nde üretildi.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, " Kuşadası Belediyesi'nin mevcut mali yapısı ortadadır. Bu noktada Belediyenin öz kaynaklarını doğru şekilde kullanması gerekmektedir. Belediyemize ait Asfalt ve Parke Şantiyesi'nde günde 600metre bordür, bin 200 metre bordür, 360 metrekare kilit parke, 320 metrekare elips (altıgen) parke üretilmektedir. Cadde ve sokaklarımızın bakım, onarım ve yenileme işlemlerini kendi ürettiğimiz malzemeler ile yaparak ciddi bir tasarruf sağlıyoruz. Tercihimiz ve önceliğimiz her zaman, ürettiğimiz hizmetleri öz kaynaklarımız ile sağlamak yönündedir" diye konuştu. - AYDIN