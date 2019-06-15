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Belediye park bahçeler müdürlüğü araç filosunu güçlendirdi

3 saat önce

Mart ayında ihalesi gerçekleştirilen traktörler düzenlenen törenle Çorum Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat tarafından teslim alındı.

Belediye park bahçeler müdürlüğü araç filosunu güçlendirdi, System.String[]
Mart ayında ihalesi gerçekleştirilen traktörler düzenlenen törenle Çorum Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat tarafından teslim alındı.

Park Bahçeler Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen devir teslim törenine Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat'ın yanı sıra ihaleyi kazanan firma yetkilisi Arif Koçak, Park ve Bahçeler Müdürü Eyüp Aytekin, teknik personel ve firma yetkilileri katıldı.

Devir teslim töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkan vekili İsmail Yağbat Çorum Belediyesi bünyesine 4 yeni traktörü katmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Çorum Belediyesi araç filosu içerisinde 1978 model bir traktörün bulunduğunu, çalıştırılan diğer traktörlerin ise kiralık olduğunu ifade eden Yağbat "Mart ayı içerisinde ihalesi gerçekleştirilen traktör alım işimiz Mayıs ayı içerisinde kesinlik kazanarak bugün teslimleri gerçekleştirildi. Teslim aldığımız araçlarımızı hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bu zamana kadar 1978 model bir traktör yetersiz kalmaktaydı. İhtiyaçların giderilmesi için kiralama yapmaktaydık. Bundan sonraki süreçte kendi öz malımızla şehrimize ve vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. Bizlere gerekli desteği gösteren firma yetkililerine aynı zamanda Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzdeki mesai arkadaşlarımıza da teşekkür ederim. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:14 Kaynak: İHA
Eyüp Aytekin, Koçak, Çorum, Güncel
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