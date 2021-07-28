Belediye parkına yapılan sacdan kaydırak büyük tepki çekti: Çocuklar kebap olacak - Son Dakika

Şanlıurfa'da Eyyübiye Belediyesi tarafından parka yaptırılan sacdan kaydırak, tepkiye yol açtı. Eyyübiye Belediyesi tarafından Komiser Şakir Caddesi'nde bulunan Mustafa Kuş Parkı'ndaki çocuk oyun alanına, sac kaydırak yapıldı.

ÇOCUKLARIN KOL VE BACAKLARINDA YANIKLARA NEDEN OLDU

Şubat ayında yerleştirilen kaydırak, havaların ısınmasının ardından parkta kayan çocukların kol ve bacaklarında yanıklara neden oldu. Bir süre parka gelen çocukların kullanamadığı kaydırak, ailelerin de tepkisine yol açtı.

SOSYAL MEDYADA DA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Aşırı sıcaklardan dolayı parka sacdan kaydırak yapılmasının yanlış olduğunu ifade eden aileler, yeniden düzenleme yapılmasını talep ettiler. Sosyal medyada da tepkiye yol açan sacdan kaydırakla ilgili "Çocuklar kebap olacak" yorumları yapılırken, belediyeden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.