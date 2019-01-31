Belediye Pazarda Bez Çanta Dağıttı
1 saat önce
Amasya'da belediye tarafından pazar yerinde vatandaşlara bez çanta dağıtıldı.
Amasya'da belediye tarafından pazar yerinde vatandaşlara bez çanta dağıtıldı.
Amasya Belediyesinden yapılan açıklamada, "Belediye Başkanlığımızca gün geçtikçe artan çevre kirliliğinin önüne geçmek ve plastik poşet kullanımı yerine doğa dostu bez çanta kullanılmasına teşvik amacıyla pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlara bez çanta hediye edildi" ifadeleri yer aldı.
Pazarı dolaşan ekipler esnafa da bez çantalardan verdi. - AMASYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 Kaynak: İHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Vatandaşların Şikayetleri Üzerine Elektrik Şirketlerine Uyarılarda Bulundu
Göl Kenarında Kendini Asan Vatandaş, Şans Eseri Kurtarıldı
Turizm Geliri Bir Önceki Yıla Göre 12,3 Artarak 29,5 Milyon Dolar Oldu
Pazarcılar 100 Liralık Alışveriş Yapana Çanta Hediye Etmeye Başladı