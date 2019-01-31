Son Dakika Haberleri: Belediye Pazarda Bez Çanta Dağıttı

Belediye Pazarda Bez Çanta Dağıttı

1 saat önce

Amasya'da belediye tarafından pazar yerinde vatandaşlara bez çanta dağıtıldı.

Belediye Pazarda Bez Çanta Dağıttı, System.String[]
Amasya'da belediye tarafından pazar yerinde vatandaşlara bez çanta dağıtıldı.

Amasya Belediyesinden yapılan açıklamada, "Belediye Başkanlığımızca gün geçtikçe artan çevre kirliliğinin önüne geçmek ve plastik poşet kullanımı yerine doğa dostu bez çanta kullanılmasına teşvik amacıyla pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlara bez çanta hediye edildi" ifadeleri yer aldı.

Pazarı dolaşan ekipler esnafa da bez çantalardan verdi. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

Amasya, Güncel
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