Belediye personeli afetlere hazırlandı - Son Dakika
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Belediye personeli afetlere hazırlandı

6 saat önce

Kağıthane Belediyesi ve AFAD işbirliği ile belediye personeline 'Temel Afet Bilinci ve Afetlerde İlk 72 Saat' eğitimi verildi.

Belediye personeli afetlere hazırlandı, System.String[]

Kağıthane Belediyesi ve AFAD işbirliği ile belediye personeline 'Temel Afet Bilinci ve Afetlerde İlk 72 Saat' eğitimi verildi.


Kağıthane Belediyesi ve AFAD işbirliği ile belediyede görevli 400'e yakın personele AFAD'da uzman Hayati Mıcık tarafından temel afet bilinci ve afetlerde ilk 72 saat eğitimi verildi. Yanı sıra afetlerde gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılacak 20 personel AFAD tarafından verilen özel eğitim sonrası sertifikalarını, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in elinden aldı.


Kağıthane Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen eğitim programında personele afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacaklar anlatıldı. AFAD'da özel olarak eğitim gören arama kurtarma gönüllüsü personele ise arama kurtarma, selde arama kurtarma, enkaz kaldırma teknikleri, yaralı tahliye, ilk yardım, köpekli arama kurtarma, istasyon kurma ve afet anında ilk 72 saat konuları uygulamalı anlatıldı. Eğitimler Yeşilköy'de gerçekleştirildi.


Afet gönüllüsü belediye personeline sertifikalarını veren Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, kayıplara afetlerden daha çok bilgisizliğin neden olduğunu vurguladı. Başkan Öztekin, "Afetlerle en büyük mücadelemizi vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendirerek yapıyoruz. Son 6 ay içinde okullarda 5 bine yakın öğrencimize, mahallelerde binlerce vatandaşımıza ve bugün de belediye personelimize temel afet bilinci ve afetlerde ilk 72 saat eğitimi verdik. İlçemizin farklı bölgelerine kurulan deprem simülasyon tırlarında uygulamalı deprem tatbikatları yaptık. Böylece on binlerce insanımızı bu konuda bilinçlendirmiş olduk. Çalışmalarımız aynı disiplinle devam ediyor" dedi.


Kağıthane Belediyesi ayrıca afetlere karşı gönüllülük seferberliği başlattı. Belediye her bir mahallede afetlerde gönüllü olarak görev almak isteyen vatandaşlara çağrıda bulundu. Bugüne kadar bine yakın Kağıthaneli afet gönüllüsü olmak için başvuruda bulundu. Afet gönüllülerine eğitimler yakın bir zamanda AFAD tarafından uygulamalı olarak verilecek. - İSTANBUL

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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