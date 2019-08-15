Belediye personeli bayramlaştı
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Kütahya Belediye Başkan Vekili Salih Özden, Kütahya Belediyesi Geleneksel Bayramlaşma Programı'nda belediye personeli ile bir araya geldi.
Kütahya Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:35 Kaynak: İHA
Belediye Başkan Vekili Salih Özden
, Kütahya Belediyesi
Geleneksel Bayramlaşma Programı'nda belediye personeli ile bir araya geldi.
Belediye hizmet binasında gerçekleştirilen bayramlaşma programında Belediye personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Belediye Başkan Vekili Salih Özden, belediye personelinin bayramını tebrik edip, işlerinde kolaylıklar diledi.
Bayramlaşma programına Belediye Başkan Yardımcıları İlyas Bahar, Abdullah Damcı, Fatih Gölgeli
, Ali İhsan Ertaş ile birim müdürleri ve tüm birim personeli katıldı.(EFE-) - KÜTAHYA
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