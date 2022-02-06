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Belediye personeli, boş vakitlerinde sokak hayvanlarına yuva yapıyor - Son Dakika

Belediye personeli, boş vakitlerinde sokak hayvanlarına yuva yapıyor

06.02.2022 11:06
Belediye personeli, boş vakitlerinde sokak hayvanlarına yuva yapıyor

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde görevli personel, sokakta yaşayan hayvanları sıcak yuvaya kavuşturmak için gönüllü olarak kulübe yapıyor.

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde görevli personel, sokakta yaşayan hayvanları sıcak yuvaya kavuşturmak için gönüllü olarak kulübe yapıyor.

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Sokak Hayvanları Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları, mesai saatleri dışında sokakta besledikleri hayvanları sıcak yuvaya kavuşturmak için kolları sıvadı.

Belediyenin barınakta oluşturduğu atölyede çalışan gönüllüler, yaptıkları yuvaları sokak hayvanları için çeşitli noktalara yerleştiriyor.

Kedi ve köpek evleri yapılıyor

Veteriner İşleri Müdürü Fethi Aslantaş, AA muhabirine, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın destekleriyle kentteki sokak hayvanlarını sıcak yuvaya kavuşturmak için özveriyle çalıştıklarını söyledi.

Bu yıl kış aylarının diğer yıllara göre daha etkili geçtiğini, bu nedenle sokak hayvanlarının sıkıntı yaşadığını vurgulayan Aslantaş, kurumda çalışan personelin talebi üzerine sokak hayvanları için yuva yapmaya başladıklarını belirtti.

"Personelimiz boş vakitlerinde atölyemizde kedi ve köpek evleri yapıyor. İlk etapta 100 yuva yapmayı hedefliyoruz." diyen Aslantaş, sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Aslantaş, sokak hayvanlarına sadece barınakta bakmadıklarını sokakta bulunan hayvanları da aç ve susuz bırakmamak için gece gündüz ekiplerinin çalıştığını dile getirdi.

"Sokaktaki hayvanlar bizlere emanet"

Belediye personeli Yunus Asma da arkadaşlarıyla boş zamanlarında atölyede sokak hayvanları için yuva yaptıklarını söyledi.

Serkan Polat ise arkadaşlarıyla sokak hayvanlarına fayda sağlayacak önemli bir işe imza attıklarını dile getirerek, "Yaptığımız yuvaları hayvanların yoğun olduğu yerlere bırakıyoruz. Sokaktaki hayvanlar bizlere emanet. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz nasıl bu dünyada yaşıyorsak onların da yaşama hakkı var." ifadelerini kullandı.

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Sokak Hayvanları, Veteriner, Elazığ, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belediye personeli, boş vakitlerinde sokak hayvanlarına yuva yapıyor - Son Dakika


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