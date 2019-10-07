Belediye personeli çevre ve atık konularında bilgilendirildi

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2017 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında personele yönelik Sıfır Atık Farkındalık Eğitimi ve Bilinçlendirme Toplantısı düzenledi.



Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen Sıfır Atık Farkındalık Eğitimi ve Bilinçlendirme Toplantısı'nda atık oluşumunun sebeplerinin incelenmesi, atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, ortaya çıkan atığın ayrı toplanması ve geri dönüşüme kazanılması gibi konularda personel bilgilendirildi.



Sanayi Devrimi ile birlikte makineleşme ve kitlesel üretime geçiş ile birlikte atık miktarının arttığını dile getiren Çevre Mühendisi Ayşe Serpil Haydaroğlu, "Bugün evlerimizde birden fazla telefon bulunmakta. Evlerimiz neredeyse atık çöplüğüne dönmüş durumda. Dünya üzerindeki reklam algısının olası sonucu olan tüketici tutkuları sebebi ile ürünlerin kullanım ve fayda ömrü bitmeden atık haline gelmekte. Bakanlığımızın 2017 yılında temelini attığı Sıfır Atık Projesi'nin Türkiye genelinde uygulamaya geçmesi ve 2023 yılına kadar bitirilmesi gerekiyor. Sıfır Atık Projesi'nde gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak en büyük hedefimiz. Büyükşehir Belediyemizin de 1 Haziran 2020 tarihine kadar Sıfır Atık Projesi'ne entegre olması gerekiyor" dedi.



Eskiden köylerde çöpe daha az atık atıldığını ve bir çok ürünün tekrar tekrar kullanıldığının altını çizen Çevre Yüksek Mühendisi Recep Kaan Sinan, "Günümüzde dünya literatürüne bakıldığında her birey günlük ortalama 1,1 kilogram çöp çıkarmakta. Adana gerçeğine bakıldığında ise günlük ortalama bin 900 ile 2 bin ton arası Adana'da çöp oluşmakta. Bu çöpler sokak toplayıcıları ve ayrıştırılması ile bir miktar azalıp bin 800 ton civarına inmekte. Sıfır Atık Projesi ile asıl yapmamız gereken bu kişi başı düşen ortalama 1 kilogramlık çöp miktarını nasıl azaltırız? Nasıl değerlendiririz ve dünyayı daha yaşanabilir hale nasıl geri getirebiliriz? Benim sloganım 'israf etme geleceğe sahip çık' çünkü hammaddeler ve doğal kaynaklarımız tükendiğinde bizden sonraki nesillere yaşanabilir bir çevre kalmayacak. Çevreyi korumak için yapmamız gereken aslında üç şey var. Birincisi azaltmak, yani bilinçli tüketim ve tasarruf etmek. İkicisi yeniden kullanmak ve son olarak da kaynağında ayrıştırmak. Yemek artıklarımızı doğru şekilde değerlendirirsek bize yakıt, elektrik, bitkisel hammadde, hayvanların besin kaynağı ve ısı olarak da organik maddelerimizi kullanabiliriz" dedi.



Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim etkinliğine, Adana Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Denetim ve Yönetim Şube Müdürü Alp Yüksek, Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çağatayhan Bekir Ersü, Çevre Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Kenan Doğan da katıldı. - ADANA