Belediye personeli dezenfekte olarak mesaiye başlıyor - Son Dakika

Belediye personeli dezenfekte olarak mesaiye başlıyor

İSTANBUL, (DHA) - Silivri Belediyesi, koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü binasına dezenfeksiyon kabini yerleştirdi. Belediyenin saha personeli kabinde dezenfekte olarak mesaiye başlıyor.

Silivri Belediyesi koronavirüs (COVID-19) salgın hastalığına karşı alınan tedbirlere bir yenisini daha ekledi. İlçe genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdüren Silivri Belediyesi, sahadaki personelin sağlığı için önemli bir adım attı. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü binasına dezenfeksiyon kabini yerleştirildi. Belediye hizmetlerini yerine getirmek üzere sahada bulunan personeller bu kabinde dezenfekte olarak işbaşı yapıyor.

BAŞKAN YILMAZ: İLÇEMİZİN ÇEŞİTLİ NOKTALARINA BU KABİNDEN DÜŞÜNÜYORUZ

Kabini kullanarak dezenfekte olan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, belediye personelinin sağlığına dikkat çekti. İlçenin belli noktalarına dezenfeksiyon kabini yerleştirmeyi düşündüklerini söyleyen Başkan Yılmaz, 'Öncelikle bu kabini hediye eden ilçemiz iş insanı Süleyman Toygar'a çok teşekkür ediyorum. Silivrimizin cadde ve sokaklarını temizleyen, evsel atıkları toplayan mesai arkadaşlarımızın olumsuz şartlardan etkilenmemesi için Temizlik İşleri Müdürlüğümüze dezenfektasyon kabini yerleştirdik. Virüs ve bakterileri öldürürken insan sağlığına hiçbir yan etkisi olmadan bu işlemi gerçekleştiriyor. Bunu ilçemizin çeşitli noktalarına da yerleştirerek vatandaşlarımızın koronavirüse maruz kalmamaları için çoğaltmayı düşünüyoruz' dedi.

TOYGAR: HERHANGİ BİR ALERJİ YAPMAZ

Mikronix Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Toygar, kabin hakkında bilgiler vererek 'Bu makinanın özelliği ultrasonik ses dalgalarıyla su taneciklerini patlatıyor olması. İçerisine koyduğumuz dezenfektan ve ozon ile birlikte insanların vücudundaki virüs ve bakterileri öldürüyor. Ellerde ve yüzlerde herhangi bir alerji yapmıyor. Ama biz önlem olsun diye hamile kadınlar, 8 yaş altı çocuklar ve alerjisi olanların kabin içerisine girmesini tavsiye etmiyoruz. Silivri Belediyesi'ne hayırlı uğurlu olsun.' şeklinde konuştu. Belediye personelleri, mesaiye başlama saatinin yanı sıra günün belirli vakitlerinde de kabini kullanabiliyor. İçerisinde 8 saniye kalarak dezenfekte olan belediye çalışanları, kabinden faydalandıkları için memnuniyetini ifade ediyor.