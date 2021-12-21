Belediye Personeli ilkyardımda sınıfı geçti - Son Dakika

6331 sayılı kanun gereği; tehlike sınıfı ve çalışan sayısına bakılmaksızın ilkyardımcı bulundurmak, 01 Ocak 2013 tarihi itibariyle zorunlu hale getirilmişti. Bu kanun kapsamında İnegöl Belediyesi de farklı birimlerden 33 personeline ilkyardım eğitimleri düzenlemişti.

3 yılda bir düzenli olarak tekrarı yapılan ilkyardım eğitimlerinin bir yenisi geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. 17 Aralık Cuma günü 33 İnegöl Belediyesi çalışanına güncellenmiş ilkyardım eğitimi verildi. ABC İlkyardım Eğitim Merkezinin 5 kişilik tecrübeli eğitmen kadrosu tarafından verilen eğitimde; güncelleme eğitimi ile birlikte eğitime yeni eklenen şok cihazı (Otomatik Eksternal Defiblatör) eğitimi de verildi.

33 PERSONEL SINAVI BAŞARIYLA GEÇTİ

Eğitim sonrası Sağlık Bakanlığı tarafından 33 personele ilkyardım sınavı yapıldı. Sınavda 33 personelin tamamı başarılı olarak ilkyardımcı olmaya hak kazandı.