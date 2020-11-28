Belediye personeli Korona virüse yenildi - Son Dakika

Belediye personeli Korona virüse yenildi
28.11.2020 11:41
Korona virüs tüm dünyada can almaya devam ediyor.
Korona virüs tüm dünyada can almaya devam ediyor. Korona virüsün son kurbanlarından biri de Çine Belediyesi personeli Mustafa Tatlıbaş oldu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu güne 13 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine yol açan Korona virüs kış aylarının gelmesi ile birlikte etkisini arttırdı. Aydın'ın Çine ilçesinde belediyede çalışan Mustafa Tatlıbaş bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Alkol nedeniyle tedavi göreceği öğrenilen Tatlıbaş' a hastanede Korona virüs testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Tatlıbaş hastaneye yatırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi sürerken durumu kötüye giden Tatlıbaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. - AYDIN
Son Dakika Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu Işıkları sökülüp, çeşmesi kırılan 600 yıllık Şahmelek Camii'ni talan edenler geride sadece bir kasket bıraktı Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Kahramanmaraşlı emekli asker, yaptığı doğal ilaçla koronavirüsten korunuyor Yönetmen yardımcılığını bırakan genç kadın, memleketine dönerek annesiyle ejder meyvesi üretimine başladı Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu Bir telefonla çıktı, 3 ay sonra tanınmaz halde bulundu! Acılı kardeş, 21 yıl önce öldürülen ağabeyinin katilini arıyor İlginç hırsızlık: Soydukları marketten çelik kasayla birlikte 251 adet çikolata çaldılar