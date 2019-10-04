Son Dakika Haberleri: Belediye personeli mesaiye yürüyerek gitti
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Belediye personeli mesaiye yürüyerek gitti

1 saat önce

İstanbul DHABahçelievler Belediyesi personeli 4 Ekim Dünya Yürüyüş Gününe dikkat çekmek için, Şirinevler Meydanında buluşarak, belediye binasına kadar olan yaklaşık 900 metrelik mesafeyi yürüyerek gitti.

İstanbul DHA

Bahçelievler Belediyesi personeli 4 Ekim Dünya Yürüyüş Gününe dikkat çekmek için, Şirinevler Meydanında buluşarak, belediye binasına kadar olan yaklaşık 900 metrelik mesafeyi yürüyerek gitti.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da eşlik ettiği yürüyüşte günün anlamına dikkat çeken pankart ve dövizler taşındı.

Farkındalık olması için belediyedeki mesaiye yürüyerek gittiklerini belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bugün mesaiye çalışma arkadaşlarımızla birlikte yürüyerek gidiyoruz. Dünyanın en büyük sorunlarından biri obezite. Ülkemizde yapılan istatistikler vatandaşlarımızın yüzde 76'sının yürümediğini, spor yapmadığını gösteriyor. Vatandaşlarımızın günde en az 10 Bin adım atmasını öneriyoruz. Biz de buna dikkat çekmek için, farkındalık oluşmasına katkı sağlamak için sağlıklı bir gelecek ve sağlıklı bir nesil için bu sabah işe yürüyerek gidiyoruz. Vatandaşlarımızdan ricam, en azından bugün kendi gelecekleri için, kendi sağlıkları için minimum 10 Bin adım atsınlar" dedi.

Belediye binası önünde noktalanan yürüyüş sonunda Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır tarafından, sağlıklı beslenmeye dikkat çekmek için vatandaşlara ve personele elma ikram edildi.

Gönrüntü Dökümü:

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ektkinlikten görüntüler

Belediye personeli mesaiye yürüyerek gitti

Hakan Bahadır, Şirinevler, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:29 Kaynak: DHA
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