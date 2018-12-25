Son Dakika Haberleri: Belediye Personeli Noel Baba Kostümüyle Yabancıların Evlerini Ziyaret Etti

Belediye Personeli Noel Baba Kostümüyle Yabancıların Evlerini Ziyaret Etti

15 dakika önce

MUĞLA'da Marmaris Belediyesi personeli, 'Noel baba' kostümüyle ilçede yaşayan yabancılar ve Türk ile evli yabancıların evlerini ziyaret ederek çocuklara hediye verdi, Noel Bayramı'nı kutladı.

Belediye Personeli Noel Baba Kostümüyle Yabancıların Evlerini Ziyaret Etti, System.String[]
MUĞLA'da Marmaris Belediyesi personeli, 'Noel baba' kostümüyle ilçede yaşayan yabancılar ve Türk ile evli yabancıların evlerini ziyaret ederek çocuklara hediye verdi, Noel Bayramı'nı kutladı.

Marmaris Belediye personeli, bugün saat 20.00 sıralarında giydikleri 'Noel baba' kostümüyle ilçede yaşayan yabancılar ve Türk ile evli yabancıların evlerine ziyaret etti. Şehir merkezinde belirlenen 50 eve ziyarette bulunan personel, kız çocuklarına oyuncak bebek, erkek çocuklarına da kamyonet hediye ederek ailelerin Noel Bayramı'nı kutladı.

Ziyaretin ilk durağı Mahmut ve Elena Mengilli çifti oldu. Noel babayı kapıda karşılayan Melek, Miray ve Eliz Mengilli'ye oyuncak bebekleri hediye edildi. Rus vatandaşı Elena Mengilli'ye CHP'li Belediye Başkanı Ali Acar'ın Noel bayramı kutlama mesajı iletilerek hediye verildi. Aile, Noel baba kostümlü personelle hatıra fotoğrafı çektirdi. 43 yaşındaki Rus Elena Mengilli, "9 yıldır Türk ile evliyim. Bizim için çok büyük sürpriz ve mutluluk oldu. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ın görüş ve inanç ayırımı yapmadan bir Türk vatandaşı gibi hizmet etmesi bizleri mutlu ediyor. Böyle bir sürprizle çok duygulandım, herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Noel baba kostümlü personel, gece yarısına kadar belirledikleri evlere 'çat kapı' yaparak çocuklara oyuncaklarını verdi, ailelerin bayramını kutladı.

'BACADAN DEĞİY KAPIDAN SÜRPRİZ YAPIYORUZ'

Noel Baba kostümü ile kapı kapı dolaşan Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, "Marmaris'te yerleşik yaşayan yabancı aileler ve Türk erkeği ile evli aileleri mutlu etmek için sürpriz ziyaretler yaptık. Başkanımız Ali Acar'ın Noel bayramı kutlama mesajını ileterek çocuklara hediye verdik. Bacadan değil kapıdan sürpriz yapıyoruz. Gece yarısına kadar 50 aileyi dolaşarak bayramlarını kutlayıp hediyeleri vereceğiz" diye konuştu.

- Marmaris

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:02 Kaynak: DHA

Marmaris, Güncel
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