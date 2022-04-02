Belediye personeli sıkıştığı araçtan yaralı olarak kurtuldu - Son Dakika
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Belediye personeli sıkıştığı araçtan yaralı olarak kurtuldu

02.04.2022 16:41

Belediye personeli sıkıştığı araçtan yaralı olarak kurtuldu Karabük'ün Safranbolu ilçesinde belediyeye ait hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Belediye personeli sıkıştığı araçtan yaralı olarak kurtuldu

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde belediyeye ait hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada aracın içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ve AFAD ekipleri çıkarttı.

Kaza Karabük- Safranbolu karayolu Akçasu mevkiinde meydana geldi. Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli ve aynı zamanda Emek Mahalle muhtarı Mustafa Sözen idaresindeki 78 SB 410 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü araç içerisinde sıkışırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sürücü sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Belediye personeli sıkıştığı araçtan yaralı olarak kurtuldu - Son Dakika


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