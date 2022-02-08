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Belediye personeli son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Belediye personeli son yolculuğuna uğurlandı

08.02.2022 11:24
Belediye personeli son yolculuğuna uğurlandı

Ordu'nun Gölköy ilçesi belediyenin fen işlerinde görevli personel Eyüp Şahin son yolculuğuna uğurlandı.

Ordu'nun Gölköy ilçesi belediyenin fen işlerinde görevli personel Eyüp Şahin son yolculuğuna uğurlandı.

Yaklaşık bir ay önce geçirdiği beyin kanaması sonrasında hastanede tedavi altında tutulan Gölköy Belediye personeli Eyüp Şahin, dün yaşam savaşını kaybetti. 12 Ocak'ta geçirdiği beyin kanaması sonrasında Ordu'da yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Şahin, akşam saatlerinde yaklaşık bir aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan genç adam Gölköy Belediyesi önünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Törende konuşan Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, "Geçirmiş olduğu rahatsızlık sonucu vefat eden, çalışma arkadaşımız Eyüp Şahin'i Cumhuriyet Meydanında düzenlediğimiz tören ve dualarla ebediyete uğurladık. Çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi. - ORDU

Belediye personeli son yolculuğuna uğurlandı
Belediye personeli son yolculuğuna uğurlandı
Belediye personeli son yolculuğuna uğurlandı
Belediye personeli son yolculuğuna uğurlandı
Belediye personeli son yolculuğuna uğurlandı
Belediye personeli son yolculuğuna uğurlandı

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Gölköy, Ocak, Eyüp, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Belediye personeli son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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