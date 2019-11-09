Belediye personeli tarihi eserle yakalandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde eski döneme ait tarihi eser olduğu öğrenilen üzerinde gümüş sikkeler bulunan kemer ele geçirildi.



Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin ilçede ikamet eden ve bir belediyede görevli D.C'nin evinde tarihi eser niteliği taşıyan sikkeli kemerin olduğuna yönelik istihbarat çalışmaları sonucu evinde arama yapıldı. Aramalarda eski döneme ait olduğu öğrenilen üzerinde birçok sikke bulunan kemer ele geçirildi.



Operasyon sonrası şüpheli D.C gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan D.C daha sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor. - ORDU