KASTAMONU - Belediye personeli tescilli Azdavay yöresel giysileriyle mesai yapıyor - Son Dakika

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde asırlardır kullanılan yöresel giysilerin tescillenmesinin ardından, belediyenin kadın çalışanları, bu kıyafetleri giyerek mesai yapıyor.

Azdavaylı kadınların yöreye özgü başlık, yazma, entari, yelek, kuşak, önlük ve şalvardan oluşan kıyafeti, yaşamın her alanında kullanılıyor.

Azdavay Belediyesince başlatılan çalışmalar sonucu kadınların yüzyıllardır kullandıkları yöresel kıyafet, geçen yıl kasım ayında Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

Azdavay Belediye Başkanlığı, tanıtımına katkı sağlamak ve kültürün gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için başta sosyal tesisler olmak üzere belediye bünyesinde çalışan kadınların yöresel kıyafetle çalışmasını teşvik edecek.

Bu kapsamda, Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in sekreteri de belediyeye gelenleri yöresel kıyafetiyle karşılamaya başladı.

Civelek, AA muhabirine yaptığı açıkLamada, yöresel kıyafetlerinin 600 yıllık geçmişi olduğuna dikkati çekti.

Kıyafetin coğrafi işaret belgesine da kavuştuğunu vurgulayan Civelek, "Belediye Başkanlığı olarak sekreterliğimizde misafirlerimizi yöresel kıyafetiyle karşılayan bir bayan çalışanımızla işe başladık. Bundan sonra Azdavay Belediyesi olarak özellikle turizm ağırlıklı işletmelerimizde çalışan bayanların olmazsa olmazı yöresel kıyafet giymeleri olacak. Bunu yaşatmak ve yaygınlaştırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kıyafeti gelecek nesillere bırakmak için yoğun çaba sarf ettiklerini anlatan Civelek, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda Atlı Turizm Merkezi'nin açılışını yapacağız. Tesislerimizde çalışan bayanlarımız mutlaka yöresel kıyafetli olacak. Cam terastaki kafeteryada, Suğla Yaylası'nda da bayanlarımız ziyaretçilerimize bir kültürü sunmuş olacak. Kültürü 600 yılın ötesine taşıyabiliyorsanız o, sizin hak ettiğinizi gösterir. Azdavaylı bayanlarımızın bunu hak ettiğini düşünüyorum. Kültüre sahip çıkılması ve kültürel değerlerle misafirlere hizmet edilmesinin ziyaretçi sayımızı en az yüzde 30 artıracağını düşünüyorum."

Azdavay Belediyesinde sekreter olarak çalışan Nurşen Kalaycı ise 5 yıldır belediyede görev aldığını dile getirdi.

Coğrafi işaret alınmasının ardından işe yöresel kıyafetle gelmeye başladığını belirten Kalaycı, "Kıyafetimizi geçmişten günümüze yaşatmak, nesilden nesle aktarmak için bu şekilde çalışmaktayım. Bu kıyafeti giymekten gurur duyuyorum." diye konuştu.