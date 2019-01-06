Son Dakika Haberleri: Belediye Personeli Trafik Kazasında Öldü

Belediye Personeli Trafik Kazasında Öldü

1 saat önce

MERSİN'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Erdemli Belediyesi personeli Ömer Bayır, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Belediye Personeli Trafik Kazasında Öldü, System.String[]
MERSİN'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Erdemli Belediyesi personeli Ömer Bayır, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Dün akşam saatlerinde 34 BFR 256 plakalı otomobili ile Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Mersin'den Antalya yönüne seyreden Ali T., Kuyuluk Kavşağı'na yakın bir noktada yağış nedeni ile kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü yitirdi. Ali T.'nin bariyerlere çarpıp karşı şeride savrulan aracı, Ömer Bayır yönetimindeki Erdemli Belediyesi'ne ait 33 VRF 19 plakalı minibüse çarptı. Kazada ağır yaralanan Bayır, gelen ambulansla Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 1 çocuk babası belediye personeli Ömer Bayır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bayır'ın cenazesi Erdemli ilçesine bağlı Tabureli Mahallesi'nde toprağa verilecek.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:43 Kaynak: DHA

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