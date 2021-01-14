Belediye personeli uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirildi - Son Dakika

Belediye personeli uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirildi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından, Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalışan personele uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından, Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalışan personele uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı. Belediyeden yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen Narko Rehber Projesi kapsamında Adıyaman Belediyesinde görevli personellere uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgiler verildi. Adıyaman Belediyesi Abdülhamit Han Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Selma Büşra Atiş tarafından verilen eğitimlere, Adıyaman Belediyesinin çeşitli birimlerinde görev yapan çalışanlar katıldı. Madde kullanımı ve madenin tanınması hakkında slayt eşliğinde bilgiler sunan polis memuru Atiş, uyuşturucu kullanan kişilerin hal ve tavırları hakkında da bilgiler vererek, çevrede bu tavırları sergileyen kişilerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

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