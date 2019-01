Belediye Personelinden Başkan Öztürk'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Yahyalı Belediyesi personeli, Belediye Başkanlığına tekrar aday olarak açıklanan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yahyalı Belediyesi personeli, Belediye Başkanlığına tekrar aday olarak açıklanan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Belediye meclis salonunda personeli kabul eden Başkan Esat Öztürk, adaylığının hayırlı olması dileğinde bulunulmasının ardından personeline teşekkür ederek " Hepinizden Allah Razı olsun. Rabbim bizi utandırmasın" dedi.



Ziyarette personele konuşan Başkan Esat Öztürk " 30 Mart 2014 tarihinde Belediye Başkanlığına seçildik. 1. Dönemimizi de tamamlamak üzereyiz. Allah' a hamd olsun, çok başarılı bir belediyecilik dönemi geçirdik diye düşünüyorum. Bunu da tek başıma değil, buradaki personelimle, kardeşlerimle, başardık. Bu başarıda her birinizin, emeği var, alın teri var. Ben bundan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu dönem içinde sizden helallik diliyorum. Esat Öztürk olarak benim hakkım varsa size helal olsun. Hepimiz, tevazuyu ön planda tutmamız gerekiyor. Kibir ne Müslümana yakışır ne de gayri müslüme yakışır. Hepimiz, bir gün toprak olacağımızı unutmamız gerekiyor. İnsanda samimiyette olacak. İnsanlar gözümüze baktığı zaman samimi olup olmadığımızı anlarlar. Bunu kendim içinde söylüyorum, sizler içinde söylüyorum. ve hepimizde de gayret olacak. Eğer gayretimiz olmasaydı, Esat Öztürk iyi bir belediyecilik yaptı demezlerdi. Önceki dönemde gösterdiğimiz gayreti yeni dönemde de fazlasıyla göstermemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın da her zaman söylediği Gönül Belediyeciliğine bu dönemde çok ağırlık vereceğiz. Önemli olan insanların gönlüne girebilmek. İster yeni meydan yaptırın, isterseniz altından yaptırın, eğer insanın gönlüne giremediyseniz, o insan için bu çalışmaların bir önemi yok. Sizde isteğim Esat Öztürk insanları nasıl karşılıyorsa, nasıl ağırlıyorsa, sizde insanları öyle karşılamalı, öyle ağırlamalısınız." diye konuştu. - KAYSERİ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Konserine Gidecek

Araç Muayenelerinde Egzoz Emisyon Ölçümü Olmaması, Artık Ağır Kusur Sayılmayacak

Timsah, Herkesin Gözü Önünde Havuza Düşen Kadını Parçaladı

CHP'nin İBB Adayı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'i Ziyaret Etti