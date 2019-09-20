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Belediye personelinden hastalara ziyaret

1 saat önce

Safranbolu Belediyesi personeli tarafından Safranbolu Devlet Hastanesinde yatan hastalar ziyaret edildi.

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Safranbolu Belediyesi personeli tarafından Safranbolu Devlet Hastanesinde yatan hastalar ziyaret edildi.


Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri hastanede servisleri dolaşarak tedavi olan hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını soruyor.


Ekiplerin hastanede yatan hastalara, hastanede ihtiyaç duyabilecekleri bazı hediyeler götürüldüğünü, Safranbolu Belediyesi olarak vatandaşın iyi ve kötü gününde yanında olmaya gayret gösterdiklerini kaydeden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Özellikle böylesi zor günlerinde morale ihtiyacı olan hastalarımızı ziyaret ederek bir nebze de olsa kendilerini iyi hissetmelerini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.


Proje kapsamında yapılan ziyaretlerden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren hastalar ve hasta yakınları, bu duyarlı projeden dolayı Köse ve projede çalışan güler yüzlü ekibe teşekkür etti. - KARABÜK

Safranbolu, Elif Köse, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:19 Kaynak: İHA
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