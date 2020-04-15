Belediye personelinden ihtiyaç sahiplerine kumanya desteği - Son Dakika

Gölpazarı Belediyesi çalışanları, ihtiyaç sahiplerine destek olmak için onlara kumanya ulaştırdı.

Belediye Başkanı Hayri Suer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye çalışanlarından anlamlı bir destek geldiğini söyledi.

Salgınla mücadelede belediyenin tüm birimlerinin çalıştığını, belediye personelinin de bu çalışmalara katkı yapmak istediğini söyleyen Suer, şöyle konuştu:

"Belediye olarak imkanlar dahilinde insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. Sıcak yemek çalışmamız devam ediyor. İşini kaybeden veya bir geliri olmayan vatandaşlarımız da erzak ve kumanya talepleri de oluyor. Personelimiz de buna şahit olunca kendi aralarında toplanan parayla on beş çeşit kumanya almışlar. Bu olay beni çok duygulandırdı, benim için ayrı bir anı oldu. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Suer, hazırlanan paketlerin ihtiyaç sahibi ailelere en yakın zamanda ulaştırılacağını aktardı.