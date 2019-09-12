Son Dakika Haberleri: Belediye personelinden kan bağışına destek
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Belediye personelinden kan bağışına destek

1 saat önce

Sandıklı ilçesindeki belediye çalışanları Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Belediye personelinden kan bağışına destek, System.String[]

Sandıklı ilçesindeki belediye çalışanları Kızılay'a kan bağışında bulundu.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Kızılay Kan Bağış Merkezi'nin kurduğu standa gelen belediye personeli, sırayla kan bağışında bulundu.

Kızılay'ın kan stoklarının sürekli belirli bir seviyede durması gerektiğini belirten Dr. Metehan Mıdık, "Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile belediye çalışanlarına kan bağışı konusunda gösterdikleri çaba ve gayretlerden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Sandıklı, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:30 Kaynak: AA
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