Belediye personelinden kan bağışına destek

Sandıklı ilçesindeki belediye çalışanları Kızılay'a kan bağışında bulundu.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Kızılay Kan Bağış Merkezi'nin kurduğu standa gelen belediye personeli, sırayla kan bağışında bulundu.

Kızılay'ın kan stoklarının sürekli belirli bir seviyede durması gerektiğini belirten Dr. Metehan Mıdık, "Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile belediye çalışanlarına kan bağışı konusunda gösterdikleri çaba ve gayretlerden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.