Son Dakika Haberleri: Belediye personelinden lösemi hastalarına maskeli destek
Son Dakika Güncel Belediye personelinden lösemi hastalarına maskeli destek

Belediye personelinden lösemi hastalarına maskeli destek

7 saat önce

Lüleburgaz Belediyesi personeli, maske takarak lösemi hastalarına destek verdi.

Belediye personelinden lösemi hastalarına maskeli destek, System.String[]

Lüleburgaz Belediyesi personeli, maske takarak lösemi hastalarına destek verdi.

Belediye Başkanı Murat Gerenli başta olmak üzere, belediye personeli bir süre maske takarak çalıştı.

Gerenli, yaptığı açıklamada, LÖSEV'in "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" farkındalık projesine destek verdiklerini söyledi.

Lösemi hastalığına maske takarak dikkat çekmek istediklerini ifade eden Gerenli, daha bilinçli bir kamuoyu için herkesin bu konuda farkındalık oluşturması gerektiğini belirtti.

Gerenli, lösemi hastalığı ile mücadele edenlere Allah'tan acil şifa dileyerek, "LÖSEV'in düzenlediği farkındalık projesine Lüleburgaz Belediyesi olarak biz de katılıyoruz. Bütün personelimiz ve halkımızla birlikte yanınızdayız, farkındayız." dedi.

Murat Gerenli, Lüleburgaz, LÖSEV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:24 Kaynak: AA
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