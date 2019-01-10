Son Dakika Haberleri: Belediye Personelinden Örnek Davranış

Belediye Personelinden Örnek Davranış

2 saat önce

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde yavru köpekleri soğuktan kurtararak sahiplenen personel büyük takdir topladı.

Belediye Personelinden Örnek Davranış, System.String[]
Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde yavru köpekleri soğuktan kurtararak sahiplenen personel büyük takdir topladı.

Sarıcakaya Belediyesi personeli kötü hava koşulları nedeniyle soğukta kalan yavru köpeklere yardım elini uzattı. Günlük görevini yerine getirmek amacıyla bölgesine çalışmaya giden Ahmet Arıkan isimli belediye çalışanı, yolda soğuk hava koşullardan etkilenen yavru bir köpek gördü. Durumu sorumlu Amiri Zabıta Komiseri Hüseyin Yaman'a bildiren Arıkan, ilk olarak bulduğu bir havlu yardımıyla küçük yavru köpeği soğuktan koruyarak ısıttı. Ardından havluya sardığı köpeği evine götüren Arıkan besleyerek yavru köpeği sahiplendi. Belediye çalışanı, yavru köpeklerden birini sahiplenmesi üzerine Belediye Başkanı Faruk Güler tarafından ayın personeli seçildi.

Ardından Zabıta aracıyla devriyeye çıkan belediye personelleri, ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki yaz aylarında kullanılan boş bir hayvan barınağında kim ya da kimler tarafından bırakıldığı belli olmayan 9 adet daha köpek yavrusu bulundu. Ekipler tarafından sıcak bir alana alınan yavru köpeklerin sağlık durumlarının da iyi olduğu kaydedildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:14 Kaynak: İHA

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