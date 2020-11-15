Belediye personelinden 'saçım saçın olsun' kampanyasına destek - Son Dakika

Belediye personelinden 'saçım saçın olsun' kampanyasına destek

15.11.2020 12:52
Belediye personelinden 'saçım saçın olsun' kampanyasına destek, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığında görev yapan Bahadır Kıvrak, fedakarlık örneği göstererek 2 yıldır uzattığı saçlarını, Kansersiz Yaşam Derneğine bağışladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığında görev yapan Bahadır Kıvrak, fedakarlık örneği göstererek 2 yıldır uzattığı saçlarını, Kansersiz Yaşam Derneğine bağışladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kansersiz Yaşam Derneğinin kanser hastalarının tedavi sırasında yaşadığı psikolojik tahribatı azaltmak amacıyla başlattığı, 'saçım saçın olsun' kampanyasına, Ulaşım Dairesi Başkanlığında görev yapan Bahadır Kıvrak'tan destek geldi. Kıvrak, saçı olmayanlara umut olsun diye 2 yıldır uzattığı saçlarını kampanyaya bağışladı.

Kıvrak, annesinin iltihaplı romatizma olarak bilinen 'Romatoid artrit' hastalığıyla mücadelesi sırasında kemoterapi gördüğü hastanede down sendromlu lösemi hastası Seda ile tanıştı. Saçları tedavi sırasında tamamen dökülen Seda'nın kendisinden saç istemesiyle başlayan hikaye, küçük savaşçının zamansız vedasıyla yarım kaldı. O dönemde sosyal medya hesaplarında kampanyaya rastlayan ve takip eden Kıvrak, Büyükşehir Belediyesinin de desteğini alarak 2 yıl boyunca büyük bir özenle saçlarını uzattı.

"Ne yapabilirim diye düşündüm ve saçlarımı uzatmaya başladım"

33 yaşındaki kampanya gönüllüsü Bahadır Kıvrak, "Kanser Savaşçıları Derneğini iki yıldır sosyal medyadan ve diğer hesaplarından takip ediyordum. Orada 'saçım saçın olsun' projesine denk geldim. Ben ne yapabilirim diye düşündüm ve saçlarımı uzatmaya başladım. İki yıldır uzattığım saçlarımı bağışlıyorum" dedi.

Bahadır Kıvrak, yaptığı bağışla kanser savaşçılarına destek olacağını bilmenin sevinciyle, "Bu saç bir kanser savaşçısına umut olacak. 'Saçım saçın olsun' diyorum ve bu bağışa herkesi bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

"Bu davranış daha fazla insanın saç bağışçısı olmasını sağlayacak"

Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, Bahadır'ın isteğine duydukları ilk günden beri destek olduklarını belirterek, "Bilindiği gibi kanser hastalarının tedavi sürecinde yaşadıkları ilk göze çarpan değişim çoğunlukla saç dökülmesi. Bu durumun da onları olumsuz yönde etkilediğini, tedavi sürecinde de morallerinin yüksek olması gerektiğini biliyoruz. Bahadır arkadaşımızın başlattığı bu davranış, kanser hastalarının verdikleri mücadelede onlara destek olacak. Daha fazla insanın saç bağışçısı olmasını sağlayarak kanser hastalarının her zaman yanında olduğumuzu bilmeleri için 'saçım saçın olsun' kampanyasına Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak biz de destek veriyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Belediye personelinden 'saçım saçın olsun' kampanyasına destek
Belediye personelinden 'saçım saçın olsun' kampanyasına destek
Belediye personelinden 'saçım saçın olsun' kampanyasına destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kemoterapi, Lösemi, Kanser, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belediye personelinden 'saçım saçın olsun' kampanyasına destek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli KKTC'de! Kapalı Maraş'ı ziyaret edip piknik yapacaklar Mısırlı ünlü futbolcu Salah koronayı kardeşinin düğününde kaptı Milli Savunma Bakanlığı, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu paylaştı! İşte o anlar FETÖ'nün kanalı Samanyolu TV'de yüksek reytinglerle oynayan "Küçük Gelin" dizisi çalıntı çıktı Karabağ'ı terk eden Ermeni askerlerden itiraf: Savaş devam etseydi hepimiz ölecektik Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür Köylülerin çıra zannedip yaktığı Bayburt Kehribarı'na Çin'den talep geldi Yanan evini çaresizce izleyen talihsiz adama maskesiz olduğu için 900 TL ceza kesildi
İstanbul'daki Formula bir yarışı öncesi Russell ve Giovinazzi kaza yaptı İstanbul'daki Formula bir yarışı öncesi Russell ve Giovinazzi kaza yaptı         
13:01
Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi         
11:57
Girdikleri bahçeden toplamda 7 bin liralık 1000 adet avokado çalan şüpheliler yakalandı Girdikleri bahçeden toplamda 7 bin liralık 1000 adet avokado çalan şüpheliler yakalandı         
11:10
MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada         
10:41
İstanbul'da Formula 1 heyecanı yaşanacak! Bugün yapılacak yarışı tam 2 milyar kişi izleyecek İstanbul'da Formula 1 heyecanı yaşanacak! Bugün yapılacak yarışı tam 2 milyar kişi izleyecek         
10:15
ABD'li ortak devre dışı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Türkiye'nin koronavirüs aşısına ulaşabilmesi için devreye girdi ABD'li ortak devre dışı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Türkiye'nin koronavirüs aşısına ulaşabilmesi için devreye girdi         
09:29
Dünyada yalnızca Burdur Gölü'nde bulunuyor: 'Burdiricus' isimli yosun balığı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya Dünyada yalnızca Burdur Gölü'nde bulunuyor: 'Burdiricus' isimli yosun balığı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya         
08:08
İngiltere'den çevreci girişim: Benzinli ve dizel otomobillerin satışı 2030'dan itibaren yasak olacak İngiltere'den çevreci girişim: Benzinli ve dizel otomobillerin satışı 2030'dan itibaren yasak olacak         
22:47
Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı         
22:29
Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı         
21:14
Arabanın çarptığı inek, Arabanın çarptığı inek, "Hemen keselim" sözünü duyunca bir anda ayaklandı         
20:30
Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam         
18:29
Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim         
15:47
Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti         
15:21
Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber         
15:17
Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı         
12:57
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2020 13:09:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Belediye personelinden 'saçım saçın olsun' kampanyasına destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei