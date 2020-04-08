Belediye personelinden sağlık çalışanları için yüz korumalı siperlikli maske - Son Dakika

Belediye personelinden sağlık çalışanları için yüz korumalı siperlikli maske

İSTANBUL - Büyükçekmece Belediyesi, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan korona virüs salgınına karşı en mücadele verenlerin başında gelen sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlikli maske üretimine ara vermeden devam ediyor.

Belediyenin Güzelce Mahallesindeki atölyesinde gönde ortalama 1000 adet maske üretimi yapılabiliyor. Siperlikli maskeler Büyükçekmece'de devlet hastaneleri, özel sağlık kuruluşları, sağlık ocakları başta olmak üzere halk sağlığıyla yakından ilgili görevlilere dağıtılıyor. Diğer yandan Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi bünyesinde de vatandaşlara dağıtılmak üzere bez maske üretimine devam ediliyor.

"Hep birlikte omuz omuza vereceğiz"

Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, dünyayı derinden sarsan korona virüsüne karşı tüm dünyanın savaş verdiğini belirterek, "Biz de Türk ulusu olarak bilim insanlarının talimatları doğrultusunda yapmamız gerekenleri yaparken, belediyeler olarak kendi alanlarımızda nasıl katkı yapabiliriz düşüncesiyle yola çıktık. Günlerden beri maske üretmeye devam ediyoruz. Bu arada bütünüyle yüzü koruyacak bu maskeleri de kendimiz üreterek, önce sağlık kuruluşlarımıza, devlet hastanesinde sağlık çalışanlarımıza sonra sağlık ocaklarına yani insanların sağlığını korumakla görevli sağlıkçılarımıza dağıtmaya, halkımıza dağıtmaya ve kendi personelimize dağıtmaya devam ediyoruz. Hep birlikte omuz omuza vereceğiz ve bu korona virüsünden az sıyrıklarla kurtulmanın yollarını arayacağız" ifadesini kullandı.