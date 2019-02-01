Son Dakika Haberleri: Belediye Personeline 200 TL Zam ve Sendikal Hak

Belediye Personeline 200 TL Zam ve Sendikal Hak

42 dakika önce

Belediye personeline 200 TL zam ve sendikal hakAYDIN - Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, belediye binası önünde yaptığı açıklamada belediye işçilerinin maaşına 200 lira zam yapacaklarını ve sendikal hakların verileceğini müjdeledi.

Belediye Personeline 200 TL Zam ve Sendikal Hak, System.String[]
Belediye personeline 200 TL zam ve sendikal hak

AYDIN - Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, belediye binası önünde yaptığı açıklamada belediye işçilerinin maaşına 200 lira zam yapacaklarını ve sendikal hakların verileceğini müjdeledi.
CHP Genel Merkezini eleştirerek partisinden istifa eden ve Demokrat Parti'den aday olan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, belediye önünde toplanan işçilere seslendi. Geçtiğimiz yıl çıkartılan kanun ile taşeron şirketlerin devre dışı bırakılarak belediye bünyesindeki şirkete geçişleri tamamlanan çalışanlara yönelik yaptığı açıklamada işçilerine müjde verdi.
Özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür Eden Başkan Özakcan, "Efeler Belediyesi olarak demokrasinin gerektirdiği şartlar içinde kesinlikle örgütlenmenizin de savunulması adına sendika haklarınızın da mutlaka verileceğini ve uygulanacağının bilmenizi istiyorum. Belediye bünyesindeki işçilerimize Şubat ayı maaşlarından geçerli olmak üzere maaşlarına 200 TL zam yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
Başkan Özakcan, sözleşmeli memur kadrosunda çalışan personele de önümüzdeki günlerde müjde vereceklerini sözlerine ekledi.
Belediyenin önünü dolduran çok sayıda işçi ise "İşçinin babası Mesut Başkan. En büyük başkan bizim Başkan" sloganlarıyla ve alkışlarla Özakcan'a destek verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:45 Kaynak: İHA

Efeler, İşçi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnternetten Araç Teybi Siparişi Veren Vatandaş, Kutuyu Açınca Şoke Oldu Antalya'daki Hortum Faciasıyla İlgili 30 Milyon TL Ödeme Yapıldı

Genç Kadın, Hamilelik Testi İçin Gittiği Hastaneden Dönerken 2 Aracın Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti Türkiye'nin Maldivleri'ne 300 Bin Metrekarelik Millet Bahçesi Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 00:27:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye Personeline 200 TL Zam ve Sendikal Hak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]