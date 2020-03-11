Belediye personeline acil durum ve afet eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye personeline acil durum ve afet eğitimi - Son Dakika

Belediye personeline acil durum ve afet eğitimi

6 saat önce

Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, belediye personeline, yangın ve deprem anında yapılması gerekenler hakkında acil durum ve afet eğitimi verdi.

Belediye personeline acil durum ve afet eğitimi, System.String[]

Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, belediye personeline, yangın ve deprem anında yapılması gerekenler hakkında acil durum ve afet eğitimi verdi.


Bandırma İtfaiye Grup Amirliği personelleri tarafından verilen eğitimlerde; Belediye personelinde sivil savunma bilincini artırmak, olası bir deprem ve yangın anında neler yapması gerektiğiyle ilgili bilgiler aktarıldı. Bir yangın veya afet durumunda ilk adımda yapılacaklar ve alınması gereken tedbirlerin anlatıldığı eğitimde, teorik olarak verilen bilgiler yangın söndürme tatbikatıyla pratiğe taşındı. İlk olarak belediye binasında verilen acil durum sireninin ardından, hizmet binasından personel hızlı bir şekilde tahliye edildi. Ardından, uygulamalı olarak yangın anında söndürme işleminin nasıl yapılması gerektiği İtfaiye Grup Amirliği personelleri tarafından detaylı bir şekilde anlatıldı. - BALIKESİR

İtfaiye, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:02 Kaynak: İHA
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