Son Dakika Haberleri: Belediye Personeline Anlamlı Doğum Günü Hediyesi

Belediye Personeline Anlamlı Doğum Günü Hediyesi

40 dakika önce

Osmangazi Belediyesi, kitap okumayı teşvik etmek maksadıyla personele doğum günü hediyesi olarak kitap hediye ediyor.

Belediye Personeline Anlamlı Doğum Günü Hediyesi, System.String[]
Osmangazi Belediyesi, kitap okumayı teşvik etmek maksadıyla personele doğum günü hediyesi olarak kitap hediye ediyor.

Osmangazi Belediyesi, personele doğum günlerinde kitap hediye ederek bu özel günü onlar için daha anlamlı kılıyor. İnsanların birbirlerine kitap hediye etme alışkanlığı kazanmasını sağlamak için hayata geçirilen uygulama sayesinde personel arasında kitap paylaşımı da sağlanmış oluyor. Türkiye'ye bir ilk olan bu uygulama kapsamında personele, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar adına bağlı bulunduğu birimin amirleri tarafından Mehmet Akif Ersoy, Mevlana, Eflatun, Ahmet Hamdi Tanpınar, Yusuf Has Hacib ve John Steinbeck gibi yerli ve yabancı birbirinden önemli yazar ve eserlerinin yer aldığı listeden bir kitap hediye ediliyor.

Osmangazi Belediyesi olarak büyük bir aile olduklarını belirten Başkan Dündar, "Hepimizin bildiği gibi dinimizin ilk emri 'oku'dur. Hayatı anlamanın, anlamlandırmanın, başarının, kendini ifade edebilmenin ve hayata dair birçok şeyin sırrı okumaktan geçer. Sürekli vatandaşlarımızla iletişim halinde olan belediye çalışanları olarak, empatiyi belki de en iyi bizler biliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerimizi okuyarak geliştirip, daha verimli bir hayat yaşamak bizim elimizde. Osmangazi Belediyesi olarak biz bir aileyiz ve birbirimize verdiğimiz destek ile büyük işler başarıyoruz. Bu birliktelik duygusuyla çalışma arkadaşlarımızın sevincine ve üzüntüsüne ortak oluyoruz. Personelimizi doğum günlerinde unutmuyor ve bu özel günlerini kitap hediye ederek kutluyoruz. Yerli ve yabancı birbirinden önemli yazarların eserlerini doğum günü olan personelimize hediye ediliyor. Böylece kitap okumayı da teşvik etmiş oluyoruz" dedi.

Doğum günlerinde sürpriz hediye ile karşılaşan belediye çalışanları, mutlu günlerinde kendilerini unutmayan Başkan Dündar ve yöneticilerine teşekkür etti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:19 Kaynak: İHA

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