Son Dakika Haberleri: Belediye personeline bayram öncesi ikramiye müjdesi
Son Dakika Güncel Haber

Belediye personeline bayram öncesi ikramiye müjdesi

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatı ile belediye personeline, bayram öncesi ikramiye verilecek.

Belediye personeline bayram öncesi ikramiye müjdesi, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatı ile belediye personeline, bayram öncesi ikramiye verilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla, bayram öncesi 5 bin 815 belediye personelinin ikramiyeleri bayramdan önce hesaplarına yatırılacak. Öte yandan belediye ve İSU'da görev alan kamu işçilerine de ikramiyeleri de yatacak. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 9 Ağustos Cuma günü belediye kamu işçilerine Kurban Bayramı öncesi ikramiye müjdesi gelmişti. Başkan Büyükakın da aldığı kararla, Eylül ve Ekim aylarında verilmesi planlanan Belde A.Ş., KHK, işçilerine ikramiyeleri bayramdan önce yatacak. Maaş dönemi ve Kurban Bayramı öncesi, Belde A.Ş.'li bin 234, Büyükşehir Belediyesinde çalışan KHK'lı 2 bin 807 ve İSU' KHK kapsamında çalışan 567 çalışana ikramiyeleri yatırılacak. 717 Belediye ve 490 İSU kamu işçilerine de devlet ikramiyesi yatacak. - KOCAELİ
Tahir Büyükakın, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocaeli'de ekmeğe yüzde 5'lik zam geldi
CHP'li Tanal'dan 'dolar yüklü uçak' hakkında soru önergesi Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: Beklentimiz 1 yılda 1500-2000 Suriyeli gönderebilmek Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Bülent Turan'ın Kaz Dağları açıklamasına tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 17:02:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye personeline bayram öncesi ikramiye müjdesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]