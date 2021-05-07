Belediye personeline bayram öncesi ikramiye müjdesi - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi her bayram olduğu gibi bu zor süreçte kısıtlı imkanlarla bu bayramda da çalışanlarını unutmadı.

Konu ile açıklama yapan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "Çalışan işçi kardeşlerimize her bayram olduğu gibi bu bayramda da kısıtlı imkanlarla ikramiyeleri verilecektir. Ayrıca memur olarak çalışan kardeşlerimize her ay ödenen sosyal denge tazminatına %25 zam yapılarak yetkili sendika ile anlaşma sağlandı. Personellerimize hayırlı olmasını diler özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim" dedi. - ADIYAMAN