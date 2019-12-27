Belediye personeline CİMER eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye personeline CİMER eğitimi - Son Dakika

Belediye personeline CİMER eğitimi

6 saat önce

İstanbul Valiliği tarafından Bayrampaşa Belediyesi personeline Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) portalı eğitimi verildi.

Belediye personeline CİMER eğitimi, System.String[]

İstanbul Valiliği tarafından Bayrampaşa Belediyesi personeline Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) portalı eğitimi verildi.


Bayrampaşa Belediyesi'nde CİMER cevap onay yetkilisi, koordinatör ve kullanıcı olarak görevlendirilen personele Bayrampaşa Tuna Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda CİMER portalı eğitimi verildi. CİMER İstanbul Genel Koordinatörü Kürşad Hamza Öner tarafından verilen eğitimde CİMER sisteminin işleyişi, kullanımı, öneri ve şikayetlerin hızlı sürede cevaplandırılması ve çözülmesine yönelik önemli bilgiler aktarıldı. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Bayrampaşa, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:33 Kaynak: İHA
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