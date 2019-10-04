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Belediye personeline e-belediye bilgi sistemi eğitimi verildi

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen e-Belediye Projesi kapsamında Nevşehir Belediyesi personeline yönelik e-Belediye eğitimleri düzenleniyor.

Belediye personeline e-belediye bilgi sistemi eğitimi verildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen e-Belediye Projesi kapsamında Nevşehir Belediyesi personeline yönelik e-Belediye eğitimleri düzenleniyor.


İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ve belediyelerin kullandığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Muhasebe Sistemleri gibi yazılımları tek bir çatı altında toplayan e-Belediye projesi kapsamında Nevşehir Belediyesi personeline yönelik eğitimler veriliyor.


Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim programının açılışına Nevşehir Belediye Başkan Vekili Ersan Erkut, Başkan Yardımcıları Bektaş Demir ve Mustafa Alevli'nin yanı sıra İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu'da katıldı.


Eğitim programının açılışında konuşan Belediye Başkan Vekili Ersan Erkut, e-Belediye Sisteminin öneminin farkında olduklarını ve bu sisteme gerekli tüm desteğin verileceğini ifade etti.


İçişleri Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen e-Belediye ile ilgili bir tanıtım sunumu yapan İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu da sistem ile yıllık 3 milyar liralık bir tasarruf hedeflediklerini açıkladı. Sistemin 7 gün 24 saat kesintisiz çalışması için gerekli yatırımların yapıldığını kaydeden Hacıbektaşoğlu, sistem sayesinde vatandaşların belediyelerden aldıkları hizmetlere erişimde hız kazanılacağını, ulusal siber güvenlik ve kişisel verilerin korunması alanlarında büyük avantaj sağlanacağını kaydetti. - NEVŞEHİR

İçişleri Bakanlığı, Kapadokya, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:15 Kaynak: İHA
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